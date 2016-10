Es sind gute Zeiten für die rechtsextreme Partei National Orientierter Schweizer (Pnos). Am Samstagabend feiert sie an einem geheimgehaltenen Ort in der Ostschweiz die Gründung der fünf neuen Kantonalsektionen St.Gallen, Graubünden, Glarus, Schaffhausen und Appenzell. Im letzten Herbst hat die Pnos, die zuvor vor allem im Raum Langenthal und Burgdorf aktiv war, mit dem Aufbau von Parteistrukturen in der Ostschweiz begonnen. «Die Leute haben durch unsere Arbeit vor Ort gemerkt: Aha, da geht was», sagt Pnos-Präsident Dominic Lüthard. «Vor einem Jahr gab es in der Ostschweiz nur eine Handvoll Mitglieder, jetzt sind es rund 70.»

Die Veranstaltung von heute Abend ist laut der Facebook-Seite der Pnos «so gut wie ausgebucht». «Ursprünglich rechneten wir mit 30 bis 40 Personen, jetzt sind es wohl rund 100», sagt Lüthard. Den «massiven Zuwachs an Anmeldungen» führt der Pnos-Präsident auch auf die mediale Aufmerksamkeit zurück, die seiner Partei im Zusammenhang mit dem Rocktoberfest, an dem am vergangenen Wochenende mehrere rechtsextreme Bands aufgetreten sind, erfahren hat.

Auch am heutigen Pnos-Abend gibts wieder rechte Harmonien – vom Sänger der deutschen Band Flak. Zwei rechtsextreme Musikveranstaltungen innert Wochenfrist: Das gibt zu reden.