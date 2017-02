Bei der Unternehmenssteuerreform III (USR III) wird es spannend. Gemäss der gestern publizierten zweiten SRG-Trendumfrage des GfS-Instituts Bern im Auftrag der SRG hätten Mitte Januar 45 Prozent der Befragten die Vorlage bestimmt oder eher gutgeheissen, 44 Prozent wollten ein Nein einlegen.

Umgekehrt – aber ebenso knapp – das Ergebnis der neuesten Umfrage des Medienkonzerns Tamedia: Demnach würden 47 Prozent der Befragten die Vorlage bestimmt oder eher ablehnen, während sie 45 Prozent bestimmt oder eher annehmen. Beiden Erhebungen gemein ist ein Nein-Trend: Die Gegner der USR III haben in den letzten Wochen zugelegt.

Zu aggressive Ja-Kampagne?

«Das Grundgerüst für ein Ja wäre eigentlich vorhanden», sagt Politologe Claude Longchamp, Chef des GfS-Instituts. «Die meisten Stimmbürger, die sich zu einer Partei hingezogen fühlen, wollen sich gemäss unserer Umfrage an deren Parole halten, und auch auf kantonaler Ebene ist keine bürgerliche Partei ausgeschert.»

Die in den letzten Wochen immer emotionaler geführte Debatte aber habe den Gegnern in die Karten gespielt. «Die teilweise aggressive Kampagne der Befürworter entpuppt sich als Bumerang: Sie mobilisierte die SP-Wähler enorm», sagt Longchamp. Waren Ende Dezember noch 24 Prozent von ihnen bestimmt gegen die USR III, sind es jetzt 54 Prozent. Naheliegend, dass unter anderem die Empörung über eine vom Gewerbeverband in seiner Abstimmungszeitung präsentierte Fotomontage die linke Basis zusammenrücken liess.

Hinter vorgehaltener Hand kritisieren auch Befürworter die Tonalität der Kampagne, darunter selbst ein Co-Präsident des Ja-Komitees: «Damit haben wir schlafende Hunde innerhalb der SP geweckt.» Der Bündner FDP-Ständerat Martin Schmid, der sich als Präsident der Kommission für Wirtschaft und Abgaben schon im Parlament für die USR III ins Zeug gelegt hatte, sagt vielsagend, im Unterschied zu anderen sei er dezidiert der Ansicht, glaubwürdig könne nur wirken, wer stets sachlich argumentiere.

Faktor Widmer-Schlumpf

Auf der Ja- wie der Nein-Seite gibt es prominente Abtrünnige. Doch während man von der USR-III-Unterstützung

der Basler SP-Finanzdirektorin Eva Herzog schon seit Monaten weiss, traten die Gegner der Vorlage aus dem bürgerlichen Lager erst in den vergangenen zwei Wochen aus der Deckung – just zum Zeitpunkt also, zu dem unentschlossene Stimmbürger ihre Entscheidung zu treffen hatten. Mit alt Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf stach ihr grösster Trumpf. Ihre Interven-

tion sei zwar nicht die Ursache des Nein-Trends, sagt Longchamp. «Aber ein möglicherweise entscheidendes ‹i-Tüpfelchen›.»

Als ehemalige Finanzministerin verfüge sie über hohe Glaubwürdigkeit, gerade bei ohnehin zweifelnden Menschen. «Und weil sie von der Parole ihrer BDP abweicht, gilt sie weitherum als unparteiisch.» SP-Fraktionschef Roger Nordmann ist überzeugt: «Die überaus glaubwürdige Widmer-Schlumpf bekräftigte unsere Argumente.»

Wer eine Vorlage bodigen will, hat tendenziell die einfachere Aufgabe - es reicht, wenn er so viel Verunsicherung schürt, dass die Stimmbürger den Status quo vorziehen. Erst recht, wenn diese ums eigene Portemonnaie fürchten. Die Gegner der Unternehmenssteuerreform machen sich dies zunutze. Immer und immer wieder betonen sie, der Mittelstand werde das Loch zu stopfen haben, welches durch die Reduktion der Unternehmenssteuern entstehe. Mit Erfolg: Laut SRG-Trendumfrage ist die Zustimmungsbereitschaft von Bürgern, die über ein Haushaltseinkommen von 5000 bis 7000 Franken pro Monat verfügen, vom Ja ins Nein gekippt.

Mobilisierung entscheidet

Gewinnen wird, wer seine Basis geschlossener vom Gang zur Urne überzeugt. Doch nicht nur: Das Rennen ist derart knapp, dass Parteiungebundene das Zünglein an der Waage spielen. Sie sind überdurchschnittlich unschlüssig und noch wenig gefestigt in ihren Meinungen.