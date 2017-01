Am Freitag wurde SonntagsBlick ein brisantes Foto zugespielt. Es zeigt sechs junge Männer in der Uniform der Schweizer Armee. Sie strecken den rechten Arm zum Hitlergruss aus, in den Schnee am Boden haben sie ein grosses Hakenkreuz getrampelt.

Laut einem Informanten hat ein Gruppenführer das Bild erst kürzlich aufgenommen. Nicht auf irgendeinem Hinterhof – sondern auf dem Berner Waffenplatz in Wangen an der Aare. Die Armee erfuhr gestern durch SonntagsBlick vom Foto. «In der Zwischenzeit hat die Militärpolizei Ermittlungen aufgenommen», sagt Armeesprecher Christoph Brunner (46) auf Anfrage.