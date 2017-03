Der Italiener reiste Mitte September 2015 mit einem Car von seinem Wohnort in Italien in die Schweiz. Die vier Bomben aus Konservendosen und Trinkflaschen, versehen mit Zündschnüren, hatte er in einer Sporttasche verstaut.

Die Sporttasche mit den Bomben deponierte er neben dem Restaurant. Die Absicht des Mannes war, mit den Bomben das Restaurant in die Luft zu sprengen und dadurch gleichzeitig seine Ex-Frau zu töten und eine Feuersbrunst auszulösen, wie aus der Anklageschrift hervorgeht.

Vor dem Restaurant entdeckte der Mann seinen Sohn. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung. Der Vater verlangte, dass der Sohn mit ihm ins Restaurant gehe. Als sich der Sohn weigerte, zog der Vater einen Revolver und richtete ihn auf den Sohn. Bei einem anschliessenden Handgemenge löste sich ein Schuss, der in den Boden schlug.

Sohn überwältigt Vater

Der Sohn konnte den Vater schliesslich überwältigen und festhalten, bis die Polizei kam. Diese leistete wegen der neben dem Restaurant deponierten Bomben einen fast tägigen Grosseinsatz.

Mehrere Strassen mussten gesperrt werden. Auch der Bahnhof und der Bahnverkehr waren betroffen. Im Laufe des Nachmittags konnte die Polizei die Bomben sichern, abtransportieren und vernichten.

Verletzt wurde bei den Vorfall niemand. Der 75-jährige Angeklagte, der zur Zeit im Regionalgefängnis Burgdorf ist, verweigerte am Dienstag vor Gericht in Biel die Aussagen. Dem Mann werden Vorbereitungshandlungen zu Mord, eventuell vorsätzlicher Tötung oder schwerer Körperverletzung zur Last gelegt. Ebenso muss er sich wegen Vorbereitungshandlungen zur Brandstiftung und weiterer Delikte verantworten.

Das erstinstanzliche Gericht wird sein Urteil voraussichtlich am Donnerstag bekannt geben.