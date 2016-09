Der Büezer-Rocker veröffentlicht Mitte Oktober sein neues Mundart-Album. Und singt darauf erstmals auch politische Texte: «Ich fühle mich verpflichtet, auf gewisse Missstände hinzuweisen», erklärt er im SonntagsBlick. «Ich kann nicht einfach schweigen und zusehen, wie alles, was wir in unserem Land aufgebaut haben, den Bach runtergeht.» Ihm sei die Politik in der Schweiz viel zu links. «Die Bürgerlichen müssen das Heft wieder stärker in die Hand nehmen», kritisiert Gölä. «Zu den Bürgerlichen zähle ich die SVP und die FDP.»