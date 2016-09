Amoklauf in Zug, Swissair-Grounding, Grossbrand im Gotthardtunnel, Crossair-Absturz – die Schweiz erlebte im Herbst 2001 eine ungewöhnliche Häufung an Katastrophen. Zuvor war die Welt bereits durch die Anschläge vom 11. September in den USA erschüttert worden.

Im Auge des Orkans stand ein Mann: Moritz Leuenberger. Im Gespräch mit watson hält er Rückschau auf die schwierigsten Wochen seiner 15-jährigen Amtszeit im Bundesrat.

Herr Leuenberger, Sie waren im Herbst 2001 als Bundespräsident gefordert. Wie sehen Sie diese Zeit mit 15 Jahren Abstand?



Moritz Leuenberger: Es gibt Ereignisse in der heutigen Zeit, die mich daran erinnern. Zum Beispiel, wenn nach Anschlägen wie in Paris oder Nizza psychisch gestörte Einzeltäter, die gar nicht islamistisch motiviert sein müssen, in einem Zug mit einem Messer und brennbarer Flüssigkeit Menschen angreifen. 2001 kam es zu einer ähnlichen Entwicklung. Ich war damals überzeugt, dass die Gewaltexplosion am 11. September im Attentäter von Zug einen Nachahmungstrieb geweckt hat. Es war nicht sein einziges Motiv, aber die Hemmschwelle war nach 9/11 gesunken.

Die Schweiz gilt als friedliches, langweiliges Land. Und dann kam es innerhalb weniger Wochen zu einer solchen Häufung an traumatischen Ereignissen.

Eigentlich war nur eines terroristisch motiviert, das Attentat in Zug. Die anderen Ereignisse waren Unglücksfälle, und das Swissair-Grounding ergab sich aus dem Versagen des damaligen Verwaltungsrats. Es war aber nicht so, dass unsere Gesellschaft wegen dieser Katastrophen aus den Fugen geraten ist. Es handelte sich um eine Summierung von Unglücksfällen.