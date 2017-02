Dürfen wir kurz bei den 70er-Jahren bleiben: Es scheint fast wieder so etwas wie Nostalgie aufzukommen, wenn sich die Leute Zeugnisse von damals vor Augen führen, nicht zuletzt auch bei Ihrem «Schweizermacher». Im Sinne von: Die Schweiz damals war schräg, borniert, aber irgendwie auch unschuldiger als heute, nicht?

Es sind Welten, die dazwischen liegen! Stellen Sie sich vor: In Zürich galt damals noch ab elf Uhr nachts die Polizeistunde. Wer mit Jeans rumlief, wurde ohne jede Dezenz angegafft, nicht selten auch angeblafft. Man kann nur froh sein, hat sich da so viel verändert.

Da müssten die Leute doch entspannter geworden sein, weltläufiger?

Das sind sie bestimmt. Aber es kam in jüngsten Jahren etwas dazu, was die Verunsicherung, die Angst unermesslich hat anwachsen lassen: die Globalisierung. Vor allem das Tempo derselben. Es brachte viele Leute in Bewegung, rund um den Globus. Es zeigt sich, dass damit alle überfordert sind, auch Bundeskanzlerin Merkel, die europäische Gemeinschaft. Was will man als Einzelner tun? Man kann nur mit Vernunft und Verstand ans Werk gehen, im Einzelnen wie im Ganzen.

Da gibt’s aus den USA aber eher Chaos-Signale als Zeichen von Verstand.

Unglaublich! Da bin ich achtzig Jahre alt geworden und habe gewiss meine Dinge gesehen, die passieren können. Aber so, wie es gerade läuft, das hat es noch nicht gegeben. Wobei ich auch gleich gestehen will: Ich bin auch dankbar, darf ich das noch erleben, denn spannend ist das ganz bestimmt. Aber eben – nicht lustig.

Heisst das, Sie würden die «Schweizermacher» heute anders schreiben?

Ach, es gab im Lauf der Zeit gewisse Bemühungen oder Ideen um einen Folgefilm. Meist ging das wieder vergessen. Man könnte den Stoff von 1978 wieder aufnehmen, mit anderen Schauspielern – aber das brächte gar nichts.

Also freuen wir uns auf Ihren neuen Film im Herbst: «Die letzte Pointe».

Wir arbeiten gerade an der Musik.