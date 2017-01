Waldbrandsituation bleibt angespannt

Im Süden gab es bisher keinen Niederschlag, weswegen die Waldbrandsituation angespannt bleibt. Dies sagte Jürg Nussbaum, Sprecher der Luftwaffe, am Dienstag gegenüber Radio SRF. Gemäss SRF Meteo ist in den betroffenen Regionen in den nächsten Tagen auch keiner in Sicht.

Zudem erhöhe ein "recht kräftig einsetzender Nordwind" die Gefahr, dass sich aus Glutnestern neue Brände entfachen, wie das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport am Dienstag mitteilte.

Ein Helikopter mit Wärmebildkamera hielt daher auch am Dienstag Ausschau nach Glutnestern. Zudem waren drei weitere Helikopter der Luftwaffe im Misox und in der Leventina im Einsatz.

Zwei dieser Helikopter mussten am Dienstagnachmittag kurzerhand vom Misox ins Calancatal in Südbünden abgezogen werden. Dort ist Wiesland im Ausmass von 50 mal 100 Metern in Brand geraten. Als Brandursache steht laut der Bündner Polizei ein Defekt an einer Stromleitung im Vordergrund. Der Brand konnte rasch gelöscht werden.

In Engelberg OW wurde am Dienstag das Feuerverbot wegen des erfolgten Schneefalls indes aufgehoben. Auch der Kanton Uri gab Entwarnung und hob das Feuerverbot in den Gebieten oberhalb der Nebelgrenze auf.