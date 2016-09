Fluri machte aber keinen Hehl daraus, dass mit dem "Inländervorrang light" die vom Volk akzeptierte Initiative nur in geringem Umfang umgesetzt würde. Doch auch andere Verfassungsaufträge seinen gar nicht, nur mit Verzögerung oder nur zum Teil umgesetzt worden.

Justizministerin Simonetta Sommaruga erklärte, der Bundesrat strebe immer noch eine Einigung mit der EU an. Es könne aber ausgeschlossen werden, dass der Verfassungsartikel im Einverständnis mit der EU vollständig umgesetzt werden könne.

Im Einklang mit Abkommen

Nun kann sich der Nationalrat mit den Details der Vorlage beschäftigen. Zur Diskussion steht der Vorschlag der Staatspolitischen Kommission, eine Meldepflicht für offene Stellen einzuführen. Diese Massnahme verletzt das Freizügigkeitsabkommen mit der EU nicht. Tatsächliche Einschränkungen beim Zugang zum Arbeitsmarkt wären nur mit dem Einverständnis der EU möglich.

Doch nicht nur die SVP zweifelt daran, dass der "Inländervorrang light" den Verfassungsauftrag umsetzt. Der Zuwanderungsartikel verlangt, dass die Schweiz die Zuwanderung eigenständig mit Kontingenten und einem Inländervorrang steuert.

Die CVP beantragt daher schärfere Massnahmen: Bei schwerwiegenden wirtschaftlichen oder sozialen Problemen soll der Bundesrat die nötigen Abhilfemassnahmen auch ohne den Segen Brüssels beschliessen können. Damit wären auch Höchstzahlen möglich.

Chancenlose Anträge

Ob sich für die CVP-Anträge eine Mehrheit findet, ist offen. Die Anträge der SVP für eine schärfere Umsetzung ihrer Initiative dürften hingegen chancenlos sein. Ebenfalls keine Mehrheit gibt es für die Umsetzungs-Vorschläge des Bundesrats.

Die Regierung will Höchstzahlen einführen, falls die Zuwanderung einen bestimmten Schwellenwert überschreitet. Das verletzt zwar das Freizügigkeitsabkommen. Konkrete Massnahmen könnten aber frühestens 2019 in Kraft treten. Bis dahin hätte sich das Problem dank RASA-Initiative oder einem allfälligen Gegenvorschlag vielleicht schon von selber erledigt. Der Bundesrat muss bis Ende Oktober entscheiden, ob er RASA einen Gegenvorschlag gegenüberstellen will.