Ein Mann schlägt seine Frau, der Nachbar hört Schreie und ruft die Polizei. Erhärtet sich der Verdacht des Nachbars, verfügt die Polizei eine Wegweisung gegen den Mann. Die Frau kommt in psychologische Behandlung. Rund 14'000-mal rückte die Polizei 2015 wegen häuslicher Gewalt aus, 9195 Personen wurden als Beschuldigte registriert – jede fünfte davon ist eine Frau.

An der nationalen Konferenz zu «Täter und Täterinnen häuslicher Gewalt», die gestern in Bern stattfand, wurde der oben geschilderte Ablauf als «normales Szenario» beschrieben. Was bei diesem Vorgehen zu kurz kommt: der Täter. Dieser müsste sich zwingend mit seinem gewalttätigen Verhalten auseinandersetzen, forderte Sylvie Durrer, Direktorin des eidgenössischen Gleichstellungsbüros.

Viel zu oft würden die Täter heute mit ihren Problemen alleine gelassen. Die Folge: An ihrem gewalttätigen Verhalten ändert sich nichts. Dabei sei der Handlungsbedarf auch aus wissenschaftlicher Sicht angezeigt, sagte Daniel Treuthardt von den Bewährungs- und Vollzugsdiensten Zürich. «Jede zweite Person, die im häuslichen Bereich gewalttätig wird, ist ein Wiederholungstäter.»

Deshalb bräuchten diese nun ein niederschwelliges Angebot, um sich Hilfe zu holen. Heute nutzt nämlich nur ein Bruchteil der Täter die vorhandenen Strukturen (von Therapien über Lernprogramme bis hin zu Gruppensitzungen).

Der Fachverband Gewaltberatung Schweiz schätzt, dass 2015 aber nur rund 1500 gewalttätige Personen ein Angebot tatsächlich nutzten. Die Experten diskutierten also, wie Täter eingebunden werden können, wie letztlich Gewalt besser verhindert werden kann.

Der gelebte Föderalismus

Der Fall des Berners Beat Blatter (siehe Porträt-Text links) zeigt exemplarisch, dass der Täter alleine aufgrund eines Polizeieinsatzes oder einer Strafe nicht zwingend zur Einsicht kommt, dass er Hilfe braucht.