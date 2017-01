Letzter Unfall dieser Art vor über 20 Jahren

Dichter Nebel dürfte der Grund dafür gewesen sein, dass die Fahrzeuglenker auf dem A3-Abschnitt in Schwierigkeiten gerieten. "Es herrschte ganz schlechte Sicht", sagte der Glarner Polizeisprecher Daniel Menzi. Es sei bekannt, dass in der Gegend plötzlich Nebelbänke auftreten könnten. Zu einem gewissen Teil mitverantwortlich dafür sei wahrscheinlich die Linth.

Der letzte grosse Unfall mit so vielen beteiligten Fahrzeugen auf der A3 in der gleichen Gegend ereignete sich laut Menzi im Jahr 1995. Damals waren bei dichtem Nebel in Niederurnen GL 33 Fahrzeuge kollidiert. Zehn Personen verletzten sich damals.

