Alt-Bundesrat Christoph Blocher rutschte am Dienstag im Bundeshaus auf einer Pfütze aus und brach sich die Nase. Noch in derselben Nacht wurde er operiert und konnte das Spital am nächsten Tag verlassen.

Der Unfall geschah vor dem SVP-Fraktionszimmer im dritten Stock. Draussen regnete es. Weil das Dach nicht dicht war, bildete sich an jener Stelle auf dem Marmorboden eine spiegelglatte Pfütze, wie Parteikollege Thomas Matter sagte.

Der Unfall ärgert Christoph Blochers Tochter und SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher. Sie sei überrascht: «So viel Geld wurde investiert, um Wände zu streichen, Möbel umzustellen und Telefonkabinen zu verschieben, aber das Dach hat man nicht geflickt.»