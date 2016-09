SP-Jugend begehrt auf

Angesichts der unbestreitbaren Popularität des Gesundheitsdirektors wäre eigentlich anzunehmen, dass seine Wiederwahl bei den Kantonalwahlen von Frühling 2017 eine Formsache sei. Doch dies scheint nicht der Fall zu sein. Überraschenderweise ist Maillard in den letzten Wochen aus den eigenen Reihen bereits Widerstand erwachsen. Maillards Problem besteht darin, dass er schon 12 Jahre in der Regierung sitzt und die SP Waadt eine Amtszeitbeschränkung auf drei Legislaturperioden kennt. Für ein viertes Mandat müsste Maillard also, wie auch seine Kollegin Anne-Catherine Lyon, eine Ausnahmebewilligung bekommen.

Eigentlich zweifelte kaum jemand daran, dass die SP-Parteiversammlung Ende September ihrem Alphatier Maillard diese Genehmigung erteilt (für Kollegin Lyon ist dies nicht so sicher). Nun hat sich aber plötzlich die SP-Jugend quergestellt und sich gegen eine Verlängerung der Amtszeit der beiden «Dinosaurier» gestellt. Wie ihr Sprecher Romain Pilloud gegenüber der Tageszeitung «24heures» sagte, befürchten die Jungen, dass sich Maillard und Lyon in einer Komfortzone einrichten und die kantonale Politik «verkalken» könnte. Auf die Frage, ob die junge SP einen «Vatermord» plane, antwortete Pilloud lapidar und durchaus zutreffend, Maillard sei doch gar nicht ihr Vater.

Frauen drängen an die Macht

Morgen Donnerstag will die SP-Jugendsektion ihre Position öffentlich präzisieren. Es ist möglich, dass es doch noch zu einem Arrangement kommt. Aber schon jetzt zeigt sich, dass das, was ursprünglich wie eine Formsache aussah, möglicherweise zu einem Hindernislauf werden könnte. Das Paradoxe daran ist, dass die SP nicht zuletzt dank Pierre-Yves Maillards Nimbus in den letzten Jahren viele ambitiöse junge Männer und vor allem auch Frauen angezogen hat, die jetzt an die Macht drängen. So etwa die Ständerätin Géraldine Savary, die Lausanner Stadträtin Florence Germond, Nationalrätin Rebecca Ruiz oder Nationalrätin Cesla Amarelle. Platzhirsch Maillard muss mit geballter Frauenpower rechnen.