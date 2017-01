«Mit dem allergrössten Respekt, Herr Glarner, das ist einfach falsch.» Jonas Projer gab sich bis zur 50. Minute der Einbürgerungs-«Arena» gewohnt souverän: Unterhaltsam, eloquent und ausgewogen regelte das SRF-Aushängeschild den Debattenverkehr im Leutschenbach. Dann aber legte Projer seinen Moderatoren-Mantel ab, zitierte Glarner in den Prüfstand und wusch dem Parlamentarier gehörig den Kopf: «Was Sie machen, Herr Nationalrat, ist einfach nicht in Ordnung.»

Was hatte Glarner verbrochen? Den Unterricht gestört? Das machen auch andere regelmässig, da ist der Oberwiler-Gemeindeammann keine Ausnahmeerscheinung. Hinter dem Rücken des Lehrers unflätige Gesten gemacht? Dem Banknachbarn (alt-Nationalrat Markus Wäfler, schlohweisser Schnauzer, skeptische Augenbrauenschranken, brummelnd Gemeinplätze absondernd) Zoten ins Ohr geflüstert?

Glarner hat gemalt

Nein. Glarner hat gemalt. Plakate. Und zwar wie wild. So wild, dass einem von Schleitheim bis Schönengrund Burkaträgerinnen davor warnen, die unselige Einbürgerungsvorlage annehmen. Sollte dies nämlich geschehen, so würden sie, die Burkaträgerinnen, sich selber rasend und unkontrolliert einbürgern lassen, verhüllt lächelnd darüber, dass das naive Schweizervolk ihnen den roten Pass («dieses grosse Privileg», O-Ton Jonas Projer) so anstandslos aushändigt, ohne dass sie überhaupt integriert wären. Man stelle sich vor.