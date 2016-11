Die KMU kämpfen an vielen Fronten, nicht nur mit dem Preisdruck. Sondern auch mit den Banken, die für Kredite 7 bis 8 Prozent Zins verlangen, und das bei negativen Leitzinsen. Oder mit den «aggressiven» Gewerkschaften. Und mit der Politik, in der «viele keine Ahnung haben, was an der Basis abgeht», sagt Madlener. Als Beispiel nennt er einen runden Tisch mit Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann. Am Ende habe dieser gesagt: «Wir haben vieles gehört, aber nichts, was wir nicht schon wussten.»

Kommt der grosse Schock erst noch?

Für Kleinunternehmer Madlener ein erschütternder Befund. Man kennt das Problem, aber tut nichts dagegen. Deshalb meldet sich der Verband Swissmechanic vermehrt politisch zu Wort. Er unterstützt mit der Stiftung für Konsumentenschutz die Fair-Preis-Initiative. Umgekehrt bekämpft der KMU-Verband die Atomausstiegs-Initiative. Er kritisiert die Energiestrategie 2050 ebenso wie die Vorschläge der Ständeratskommission für einen verschärften Inländervorrang.

Die Lage aber bleibt schwierig. Und die Folgen könnten erst in einigen Jahren so richtig spürbar werden, wenn vielen Unternehmen «der Sprit ausgeht», wie es Swissmechanic-Direktor Oliver Müller im Juni im Gespräch mit watson ausdrückte. Ein Trost aber bleibt: Die Schweiz gilt als Globalisierungsgewinnerin. Mit ihren hoch spezialisierten Produkten wird sie sich auch in Zukunft auf den Weltmärkten behaupten können.

Oder?

Man muss nicht die Trump-Keule hervorholen, um diesen Befund anzuzweifeln. Wer glaubt, die ausländische Konkurrenz befinde sich in dieser Hinsicht im Tiefschlaf, wird ein böses Erwachen erleben. «Es ist eine Illusion, dass der Superhightech-Bereich uns vorbehalten ist», warnt Josef Madlener. Er hat einen Kollegen, der in Indien ein entsprechendes Unternehmen aufbaut. Geld spielt keine Rolle. Auch die Chinesen drängen in diesen Markt.

Der ganz grosse Schock könnte der Schweiz noch bevorstehen. Oder wie es Madlener ausdrückt: «Wenn wir weiterhin die Illusion pflegen, wir seien die Besten, geht irgendwann die Sonne unter.»