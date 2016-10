So erstaunt es die Ärzte nicht, dass die Verkäufe von Hormonspiralen, Vaginalringen und Hautpflastern zugenommen haben. «Sie haben weniger Nebenwirkungen und führen daher zu einem geringeren Libidoverlust», sagt Uzeda. Der Frauenarzt geht deshalb davon aus, dass diese Produkte künftig weiter in den Vordergrund rücken werden. Das sieht auch Gynäkologin Nordin so. «Geht es um die Langzeitverhütung, sind die hormonelle Spirale wie auch die Kupferspirale ohne Hormone die beliebtesten Verhütungsmethoden.»

Ab 14 einfacher Zugang zur Pille

Während Frauen ab 30 sich von der Pille lösen, ist bei den jungen Frauen und Mädchen eine gegenteilige Dynamik auszumachen. «Bei ihnen steigt die Nachfrage nach der klassischen Pille», stellt Uzeda fest. «Auffallend ist auch, dass sie die Pille immer früher nehmen.» Zwar erleben Mädchen nicht früher ihr erstes Mal. Im Gegenteil: Der Anteil der 14- und 15-Jährigen, die bereits sexuell aktiv sind, hat seit 2010 abgenommen. Erst eines von sieben 14-jährigen Mädchen hat heute bereits mit jemandem geschlafen.

Doch der Zugang zur Pille hat sich vereinfacht. Ab 14 Jahren erhalten Mädchen ohne Einwilligung der Eltern ein Rezept, sie gelten bereits als urteilsfähig. «Wir klären sie jedoch genau auf und weisen auch darauf hin, dass die Pille nicht vor sexuell übertragbaren Krankheiten schützt», sagt Nordin. Ebenfalls diskutiere sie mit ihnen das Risiko für eine Thrombose. Dieses sei bei allen Pillen in den ersten Monaten nach der Einnahme leicht erhöht. Aus Kostengründen sowie wegen der guten Verträglichkeit empfiehlt Nordin jungen Frauen meist eine Pille der zweiten Generation. Mit rund zehn Franken pro Monat sind diese Präparate am günstigsten.

Teenies werden seltener schwanger

Fest steht: Die Teenager-Schwangerschaften nehmen seit zwanzig Jahren laufend ab. Doch Annette Bischof-Campbell, Psychologin und Geschäftsleiterin des Vereins Lilli, der sich für Prävention und Online-Beratung junger Frauen einsetzt, sieht Nachholbedarf. «In unserer Beratung fällt mir auf, dass das Wissen über sexuell übertragbare Infektionen oft mangelhaft ist», sagt Bischof-Campbell. Und auch das Bewusstsein darüber, dass es – jenseits von HIV – noch weitere Geschlechtskrankheiten gibt.