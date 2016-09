Die Familie kommt aus Dubai. Auf Europa-Trip seien sie. Über die Burkadebatte wissen sie Bescheid. Die Frauen mischen sich energisch in das Gespräch ein. In fliessendem Englisch erklären sie, warum sie Gesichtsverschleierung tragen. «Es ist meine eigene Entscheidung. Ich will das tun», sagt Khatamis Frau. Bemerken sie es, wenn Einheimische und andere Touristen sie anstarren? «Ja, aber es stört mich nicht. Es ist okay.»

Die Familie steht an der Ecke zu Interlakens berühmtesten Fastfood-Restaurant, dem Hooters. Das Konzept: Leicht bekleidete junge Damen servieren Burger, Pommes und Softgetränke. Empfinden die Besucher aus Dubai es als störend, dass junge Mädchen hier so viel Haut zeigen? «Nein, überhaupt nicht», erklärt die Frau. «Wir gehen nachher sogar hier essen. Das Essen schmeckt vorzüglich.»

Verdattert stehen wir da. Nur mit halbem Ohr interessieren mich Khatamis Schilderungen, wonach er am Morgen von der Polizei gebüsst worden ist. Die Familie hat wie die meisten arabischen Touristen am Flughafen in Zürich einen Wagen gemietet. Sie will die Schweiz selbst entdecken. Dummerweise hat Khatami im Zentrum ein Signal übersehen und ist ins Fahrverbot gefahren. «200 Franken ohne Verwarnung, das finde ich nicht sehr gastfreundlich, ich habe es doch nicht extra getan», beschwert er sich.

Die arabischen Gäste und der Verkehr werden heiss diskutiert in Interlaken. Auf Facebook pöbeln die Interlakner lautstark gegen die Mietautofahrer und Burkaträgerinnen. Offen sagt es ihnen in Interlaken niemand. Aber hinter vorgehaltener Hand lästern nicht wenige über die arabischen Besucher. Abschätzig fallen für die Vollverschleierten Worte wie: Briefkästen, Kohlensäcke etc.

Ginge es ohne Araber noch?

Einer, der die arabischen Gäste liebt, heisst Ernst Vögeli. Für die SVP sitzt er im Gemeinderat von Unterseen, der grössten Gemeinde der drei Ortschaften, die zusammen den Touristenmagnet Interlaken bilden. Vögelis Welt sind die Pferde. In seiner Reiterhose und den polierten Reiterstiefeln steigt er aus dem schwarzen Mercedes. In Gstaad besitzt Vögeli ein Fünfsternehotel für Pferde. Soeben ist er zurück auf sein Gestüt in Unterseen gefahren.

Hier kutschiert Vögeli Touristen durch die Gegend. Die arabischen Frauen mit ihren Männern und Familien sind zu seiner wichtigsten Klientel geworden. Die Burkadebatte habe gar nichts mit der SVP zu tun, sagt er und verspricht: «Kommt es zu einer Abstimmung, so werde ich auch gegen das Egerkinger Komitee Stellung beziehen.» Beim Komitee um den Solothurner SVP-Nationalrat Walter Wobmann handelt es sich um die eifrigsten Verfechter eines Burkaverbots.