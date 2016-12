Die Umgebung des Hotels wurde abgesperrt. Die Bevölkerung im betroffenen Gebiet wurde angewiesen, in den Häusern zu bleiben und die Fenster zu schliessen.

Da sich das Hotel in Gleisnähe befindet, blieb der Zugverkehr der Rhätischen Bahn zwischen Arosa und Litzirüti am Freitag bis Betriebsschluss unterbrochen. Zwischen den beiden Stationen seien Ersatzbusse im Einsatz, schrieb die Rhätische Bahn in einer Mitteilung. Am Samstagmorgen war die Strecke wieder befahrbar. (sda/pz)