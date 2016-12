So ist die Forschungsanlage in Reckenholz der einzige Ort in der Schweiz und einer der wenigen in Europa, wo gentechnisch veränderte Pflanzen unter Feldbedingungen erforscht werden und somit eine Technik getestet wird, die vielleicht nie in der Praxis zum Einsatz kommt. Betrieben wird die sogenannte «Protected Site» von Agroscope, dem Kompetenzzentrum des Bundes für landwirtschaftliche Forschung.

Auf einem Feldstück innerhalb der drei Hektaren grossen Anlage wurde vor wenigen Wochen gentechnisch veränderter Winterweizen ausgesät. Dessen Körner sollen dicker sein und damit ertragsreicher als bei herkömmlichen Pflanzen. Den Samen entwickelt haben Forschende des Leibniz-Instituts für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung. Im Gewächshaus konnten sie eine Ertragssteigerung von 5 Prozent feststellen. Der Versuch auf der «Protected Site» soll zeigen, ob sich der Effekt auch unter natürlichen Bedingungen einstellt.