An mehreren Stellen entlang der Bergstrecke zwischen Erstfeld UR und Chiasso TI bestehe deutlicher Handlungsbedarf, teilte die Urner Baudirektion am Dienstag mit. So würden die Schutzzeile der SBB nicht eingehalten.

Im Kanton Uri werden an sieben Stellen zwischen Gurtnellen und Göschenen neue Steinschlagnetze installiert. Diese sind zudem mit Alarmanlagen versehen, um Auffahrunfälle möglichst zu verhindern.