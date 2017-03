Haben Verschwörungstheorien denn irgendeinen gesellschaftlichen Nutzen?

Nein. Laut dem Psychoanalytiker Jacques Lacan müssen wir alle akzeptieren, dass unsere Freiheit und unser Geniessen durch Gesetze eingeschränkt werden. Das weckt aber automatisch die Vorstellung von einem «Ausnahmewesen», das dieser Einschränkung nicht unterworfen ist. Deshalb finden Sektengurus und Autokraten so viele Anhänger, weil diese insgeheim glauben, die Existenz ihres Idols beweise, dass sie selbst theoretisch auch in diese Allmachtposition aufsteigen könnten.

Sind Verschwörungstheorien eigentlich gefährlich?

Ja, wenn sie Hass auslösen, indem sie bestimmten Bevölkerungsgruppen die Schuld an Katastrophen zuschieben. Wenn zum Beispiel jemand behauptet, jüdische Machtkreise würden «die Welt kontrollieren», oder islamistische Extremisten wollten «die Schweiz unterwandern».

Soll man ihre Verbreitung stoppen?

Das ist unmöglich. Es wird sie immer geben; sie sind Teil unserer Kultur. Andererseits muss man sie bekämpfen, da sie verhindern, dass wir uns mit den wirklichen Problemen auseinandersetzen.

Wer sind denn die Leute, die an Verschwörungstheorien glauben?

Auch die Frage «Wer hat jetzt schon wieder mein Portemonnaie geklaut?», die wir ja alle kennen, geht von einer milden Verschwörungstheorie aus. Sie soll verdecken, dass ich einmal mehr mein Portemonnaie selber verlegt habe. Wir sind alle anfällig dafür. Auch Bildung schützt davor nur bis zu einem bestimmten Grad.

Welche Verschwörungstheorie glauben Sie denn selber ein bisschen?

In den 90er-Jahren fragte ich mich mal ernsthaft, ob etwas dran sei an den Berichten über Entführungen durch Aliens. Heute kann ich meine Reaktion selbst nicht mehr verstehen – aber damals waren eben andere Zeiten. An vielen Verschwörungstheorien ist ja auch ein Körnchen Wahrheit, auch an der Chemtrails-Theorie. Die Flugzeuge, in denen wir reisen, verschmutzen ja tatsächlich unsere Umwelt.

