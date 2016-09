«In 20 Jahren gibt es keine SRG mehr», sagt CVP-Präsident Gerhard Pfister gleich am Anfang unseres Gesprächs, und er wiederholt es ein paar Tage später bei der Service-public-Konferenz der Verleger. Er ist überzeugt, dass in der Schweizer Mediendebatte die wirklich fundamentalen Fragen nicht gestellt werden, denn die technologische Entwicklung wird ganz ohne unser Zutun die Medienlandschaft umpflügen.

Vielleicht, so Pfister, gibt es in 20 Jahren auch keinen Journalismus mehr, wie wir ihn heute kennen. Denn im Internet kann jede und jeder in Echtzeit, hier und jetzt, Informationen bereitstellen und liefern. So gesehen, ist auch das Einschiessen der Verleger auf die SRG ein Verhalten aus vergangener Zeit.

Die wirklich fundamentalen Fragen sind:

Ist denn der Service-public-Auftrag noch zeitgemäss?

Wird in der Diskussion und in der Lösungssuche die technische Entwicklung überhaupt abgebildet?

Ist ein Service public, finanziert durch Zwangsgebühren, überhaupt noch sinnvoll, oder können das nicht teilweise, aber stärker als heute Private (mit Leistungsauftrag) machen?

Zu klären wäre also, wie sich die Technologie entwickelt, wie sich die Konsumentengewohnheiten verändern und wie sich durch das Internet die Arbeit von Journalisten revolutioniert. Sind denn die klassischen journalistischen Standards noch zu halten in einer Zeit, in der die Echtzeit-Berichterstattung zum Normalfall wird? Wie sieht es aus mit der Filterung, der Überprüfung und der Einordnung von Informationen in einer Epoche, in der die Tageszeitungen verschwinden?

«Die Qualitätszeitungen sterben einen langsamen Tod», sagt SP-Nationalrätin Jacqueline Badran. «Und daran ist nicht die SRG schuld; das ist eine weltweite Entwicklung.» Prestige-Zeitungen wie der britische «Guardian» und die «New York Times» melden regelmässig Sparprogramme in Millionenhöhe. Die Presse in der Schweiz ist im Wesentlichen in der Hand von fünf Verlagen, und diese Verlagshäuser betreiben strukturelle Gleichschaltung, das heisst: sie bringen in mehreren Blättern mit unterschiedlichen Namen die gleichen Inhalte. Und trotz dieser Pressekonzentration gleichen die Sparmassnahmen die Einnahmeverluste nicht aus.

SRG als Garantin der Vielfalt

«Es ist keine Frage von links oder rechts», sagt Badran. «Wir brauchen die NZZ und die WoZ und die az Nordwestschweiz und Le Matin und Le Temps, denn die vierte Gewalt ist entscheidend wichtig für die direkte Demokratie.» Auch der private Service public – Qualitätsjournalismus in Zeitungen, TV und Radio muss gesichert werden. Schon heute, sagt Badran, ist die SRG die Garantin der Vielfalt, weil sie in vielen Regionen die einzige Monopolbrecherin sei.

Das ist für sich allein kein gutes Modell, doch Qualitätsjournalismus lässt sich offenkundig in der Schweiz nicht mehr kommerziell finanzieren. Aber es braucht die privaten wie die öffentlichen Medien als vierte Gewalt, die die Mächtigen in Politik, Wirtschaft und Kultur, in Kirche und Staat, kritisch begleitet, vielfältig kommentiert und für die direkte Demokratie Aufgaben und Lösungen zur Debatte stellt.

Und weil das aus den Abonnenten- und Werbeeinnahmen offenkundig nicht mehr finanzierbar ist, muss über eine öffentliche Finanzierung der Medien von Lokal-Radio und -Fernsehen bis hin zur Presse nachgedacht werden.

Die Lösungsansätze von Badran und Pfister liegen offenkundig weit auseinander. Wahrscheinlich sind sie sogar gegensätzlich. Aber sie enthalten einen gemeinsamen Aufruf: Die Mediendebatte in der Schweiz muss sich endlich aus dem interessengebundenen Schlagabtausch lösen und den wirklich fundamentalen Fragen zuwenden.