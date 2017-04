Das Ziel ist für Pierre-Yves Maillard (49) klar: «Wir müssen die Macht der Kassen begrenzen. Dank ihrer Lobbyisten in National- und Ständerat haben sie zu oft sämtliche Bemühungen verhindert, die Kosten einzudämmen.»

Sicher ist: Jahr für Jahr steigen die Krankenkassenprämien. Nach dem Nein zur Einheitskasse 2014 nehmen jetzt zwei ungleiche Westschweizer Gesundheitsdirektoren einen neuen Anlauf: Der Waadtländer Sozialdemokrat Maillard spannt mit dem Genfer Mauro Poggia vom rechts-populistischen MCG zusammen.

Das Duo lanciert noch in diesem Sommer zwei eidgenössische Volksinitiativen. Im Zangenangriff wollen sie also die aus ihrer Sicht übermächtigen Krankenkassen und die Gesundheitskosten in den Griff bekommen.