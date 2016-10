In der Nähe von Göschenen UR hat am Montagmorgen die Erde gebebt. Der Erdstoss hatte die Stärke 3,2 auf der Richterskala. Nach Angaben des Schweizerischen Erdbebendienstes an der ETH Zürich dürfte das Beben in der Nähe des Epizentrums deutlich verspürt worden sein.