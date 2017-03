Morgenpendler von und nach Luzern wurden deshalb gebeten, deutlich mehr Reisezeit einzuberechnen. Aktuellste Informationen könnten Reisende mittels einer Fahrplanabfrage oder auf www.sbb.ch/166 erhalten.

Die Heimreise der Pendler dauerte bereits am Mittwochabend erheblich länger als sonst. Einige Pendler organisierten sich via Twitter und beschafften so Mitfahrgelegenheiten in Autos. Die SBB riet zudem von Reisen von und nach Luzern ab.

Der Unfall löste ein Grossaufgebot der Blaulichtorganisationen aus. Die Polizei, Ambulanzen aus der ganzen Zentralschweiz, die Feuerwehren der SBB und der Stadt Luzern sowie Fachdienste der SBB seien rasch ausgerückt, sagte Kurt Graf, Sprecher der Luzerner Polizei.