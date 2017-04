Mit dem Inserat seien die Kosovaren als Ethnie so dargestellt worden, dass sie im Vergleich zu anderen Ausländern gewalttätiger seien und deshalb kein Recht auf Aufenthalt in der Schweiz hätten. So habe der Durchschnittsleser das Inserat verstanden, nimmt die Mehrheit der strafrechtlichen Abteilung des Bundesgerichtes an.

Das Inserat habe damit Stimmung gegen diese ethnische Gruppe gemacht. Das Inserat sei als Gesamtes zu betrachten. Deshalb greife der Einwand der Beschwerdeführer nicht, dass mit dem Inserat ein Einzelfall aufgegriffen worden sei, der sich tatsächlich ereignet hat. Der Entscheid verlief entlang der Parteigrenzen - die zwei SVP-Richter unterlagen gegen die drei weiteren Richter.

Baltisser zieht Urteil nicht nach Strassburg

Nach dem Schuldspruch hat sich Martin Baltisser "enttäuscht" gezeigt über das Urteil des Bundesgerichts. Dieses schränke die Meinungsäusserungsfreiheit ein, sagte der frühere SVP-Generalsekretär der SVP der Nachrichtenagentur sda. Nach Strassburg an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte weiterziehen will er den Fall jedoch nicht.

Er glaube nicht, dass dadurch künftige SVP-Kampagnen beeinflusst würden, da es sich um einen Einzelfall handle und der Slogan "Kosovaren schlitzen Schweizer auf" in der deutschen Sprache zweideutig interpretiert werden könne: Als "zwei oder mehrere Kosovaren" oder als "alle Kosovaren".

Die SVP werde deshalb auch in Zukunft Klartext reden, sagte Baltisser. Die Partei werde sich von diesem Urteil nicht das Maul stopfen lassen.

Die Vorgeschichte

Im März 2016 hatte das Obergericht Bern Baltisser und Bär wegen der Veröffentlichung des Inserats im Rahmen der Kampagne für die Masseneinwanderungsinitiative 2011 wegen Rassendiskriminierung für schuldig befunden. Sie wurden gemäss Absatz 1 (Aufruf zu Hass oder Diskriminierung) zu bedingten Geldstrafen von 45 Tagessätzen zu je 300 beziehungsweise 220 Franken verurteilt.

Das Obergericht hielt fest, dass mit dem Inserat eine Pauschalisierung vorgenommen werde. Es könne nicht anders verstanden werden, als dass alle Kosovaren Schlitzer seien. Eine ganze Ethnie werde herabgesetzt, und die Behauptung verstosse gegen die Menschenwürde. Das SVP-Kader könne sich deshalb nicht auf die Meinungsäusserungsfreiheit berufen.