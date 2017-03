Der Basler Medienanwalt Martin Wagner gelangte am 23. Januar mit einem unverbindlichen Kaufangebot für die Blick-Gruppe an den Ringier-Verlag. Richtpreis: 200 Millionen Franken. «Blick»-Besitzer Michael Ringier leitete Wagners Dokument weiter an seinen CEO Marc Walder. Dieser traf sich am 14. Februar mit Wagner. Drei Wochen später machte die "NZZ am Sonntag" die Verhandlungen publik. Zu viel für Wagner, wie er dem "Tages-Anzeiger" sagt: "Als Ringier-CEO Marc Walder mich öffentlich als Strohmann der SVP hinstellte, war der Deal vom Tisch."

Gemäss Wagner war Besitzer Ringier von der schriftlichen Offerte angetan. Er unterstellt Walder, eigene Interessen verfolgt zu haben. Dieser habe somit sein Ziel erreicht – seine Investoren seien "kopfscheu" geworden.

Bei Ringier tönt das anders: Besitzer Ringier und CEO Walder seien sich "absolut einig", was Wagners Kaufangebot angehe.