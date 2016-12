Diese Einschätzung ist allerdings umstritten. Paul Rechsteiner (SP/SG) hielt fest, das Völkerrecht gelte ohnehin und müsse nicht speziell erwähnt werden. Ähnlich Kommissionssprecher Philipp Müller: «Alle Massnahmen in diesem Gesetz müssen das Völkerrecht und damit die bilateralen Verträge samt Freizügigkeitsabkommen einhalten.» Und Bundesrätin Sommaruga ergänzte, dass der gemischte Ausschuss Schweiz/

EU Abhilfemassnahmen zustimmen müsse. Caroni nennt das Manöver denn auch offen: «Eine kommunikative Brücke für die CVP.»

Die halbe Brücke ist gebaut

Kann sich die CVP nun also hinter das Umsetzungsgesetz stellen? «Die Brücke ist teilweise erstellt», sagt Bischof. Unschön sei noch, dass das Gesetz nur bei einer überdurchschnittlichen Arbeitslosigkeit greife. Die CVP will im Nationalrat einbringen, dass auch Lohndumping Massnahmen rechtfertigen kann. Bischof sieht seine Partei in einer guten Position für die letzten Beratungen. Denn FDP und SP hätten Angst, dass seine Partei am Schluss nicht zustimmen würde. Der Zuger CVP-Ständerat Peter Hegglin will zwar noch das Ende der Beratungen abwarten. Doch seine Zustimmung zum Gesetz liege nach der gestrigen Beratung im Bereich des Möglichen.

SVP-Ständerat Peter Föhn fühlte sich ob all dieser Entwicklungen nicht nur «verarscht» sondern auch «negativ überwältigt» und «hintergangen».