Stil-Experten warnen seit langem vor dem Untergang der Krawatte. Selbst bei offiziellen Anlässen erscheinen Männer heute oft mit offenem Kragen. Ohne Schlips, das ist die neue Uniformität. Nur die Armee hält eisern daran fest.

Feldgraue Beständigkeit

Das ist die erste gute Nachricht: Die Rüstungsbeschafferin Armasuisse vergibt einen Grossauftrag an einen Krawattenhersteller. Dass eine Behörde hinter dem Einkauf steht, merkt man an den Formulierungen. Die Binder für «militärische Bereiche» werden in «mehreren Tranchen» beschafft, steht in den Unterlagen zu der Causa. Rund 30 000 Stück will die Armee jährlich bestellen. Damit dürfte sie die wichtigste Abnehmerin von Krawatten im Land sein.

Der Auftragnehmer muss die «technischen Spezifikationen» der Armee befolgen. Von Design ist da erst gar nicht die Rede. Armasuisse-Sprecher Kaj-Gunnar Sievert bestätigt auf Anfrage, dass die Krawatte unverändert bleibt. Das heisst: Wolle-Polyester-Gemisch, feldgrau, 140 Zentimeter lang. Beständige Werte.