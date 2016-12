Herr Perrez, als Sie am Morgen des 9. Novembers aufwachten und sahen, dass der Klimawandel-Skeptiker Donald Trump zum neuen US-Präsidenten gewählt worden war – dachten Sie sich «jetzt geht alles bachab»?

Franz Perrez: Wir waren da gerade an der Klimakonferenz in Marrakesch und haben mit der US-Delegation bis tief in die Nacht CNN geschaut. Am nächsten Morgen sind wir schon erschrocken, weil die Umfragen auf ein anderes Resultat hingedeutet hatten. Was die Wahl für die Klimapolitik im Einzelnen bedeutet, können wir noch nicht abschätzen. Ich denke aber nicht, dass deswegen das Klimaübereinkommen von Paris gefährdet ist.

Nehmen Sie Trumps Worte – zum Beispiel, dass der Klimawandel eine von China gelenkte Verschwörung sei – also nicht ernst?

Er hat verschiedene und auch widersprüchliche Aussagen gemacht, wir kennen seine Positionen noch nicht wirklich. Was Sache ist, sehen wir erst nächstes Jahr, alles andere ist Spekulation. Unabhängig davon bleiben wir mit unseren Verbündeten auf Kurs.

Die USA haben das Klimaabkommen von Paris im September ratifiziert und damit das Inkrafttreten überhaupt erst ermöglicht. Wie müssten sie vorgehen, wenn sie davon wieder zurücktreten wollten?

Wenn Trump die internationale Klimapolitik tatsächlich infrage stellen wollte, hätte er vier Optionen: Er kann das Abkommen kündigen. Das könnte er aber erst in drei Jahren machen und würde ein Jahr später, also unmittelbar vor den nächsten US-Präsidentschaftswahlen, wirksam. Er kann die Rahmenkonvention kündigen, womit auch die Mitgliedschaft der USA im Klimaübereinkommen von Paris hinfällig wäre – doch die Mitgliedschaft der USA in der Rahmenkonvention wurde vom Senat einstimmig unterstützt. Eine dritte Möglichkeit wäre, einfach keine Delegation mehr an die Konferenzen zu schicken. Oder er könnte diese anweisen, die Verhandlungen zu blockieren. Ich gehe aber davon aus, dass keine dieser Optionen eintreten wird.

Machen wir einen grossen Schritt zurück: Die Weltgemeinschaft hat sich in Paris zum Ziel gesetzt, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Schaffen wir das?

Das Ziel ist realistisch, davon bin ich überzeugt. Dessen Erreichung hängt vom politischen Willen der einzelnen Akteure ab, deshalb ist das Pariser Abkommen so wichtig. Es schafft einen Rahmen, um diesen Willen zu stimulieren. Alle fünf Jahre müssen die Länder ambitioniertere Klimaziele formulieren. Das Gute an den Zielen ist, dass sie nicht nur technologisch absolut machbar, sondern auch ökonomisch sinnvoll sind.

Wie meinen Sie das?

Die Produktion von erneuerbaren Energien ist in vielen Bereichen schon heute günstiger als diejenige von fossiler Energie. Das wird sich noch verstärken. Aber es braucht weiterhin den Druck der Politik.

Aus diesem Grund hatte die kürzlich beendete Klimakonferenz von Marrakesch zum Ziel, das Pariser Abkommen zu konkretisieren. Ist das gelungen?

Die Bilanz ist durchzogen. Vor einem Jahr gingen wir nicht davon aus, dass das Pariser Abkommen zum Zeitpunkt der Marrakesch-Konferenz bereits in Kraft sein würde. Das ist natürlich positiv. Die Verhandlungen um die Ausgestaltung kamen allerdings schleppend voran, wir hätten die Zeit gerne besser genutzt. Niemand erwartete aber, dass wir bereits in Marrakesch das Pariser Abkommen konkretisieren werden – das braucht mindestens zwei bis drei Jahre intensive technische Verhandlungen.

Woran lag das?

Marokko legte viel Gewicht auf die freiwilligen Massnahmen und darauf, das Inkrafttreten des Pariser Abkommens zu feiern – auch weil das Gastgeberland viel Geld in die Konferenz investiert hatte und konkrete Ergebnisse ausweisen wollte. Mehr Fokus auf die technischen Verhandlungen wäre aber dennoch sinnvoll und auch möglich gewesen. Zahlreiche Länder haben wie die Schweiz in der zweiten Woche einen Teil der Delegation nach Hause geschickt, nachdem klar war, dass die technischen Verhandlungen nicht mehr weiter gehen.