Acht Tage Glitzer und Glamour in Basel. Elegante Menschen, meist in Dunkelblau oder Schwarz gekleidet, bevölkern die Innenstadt – die Baselworld beginnt. Doch die wichtigste Messe der Welt für Uhren- und Schmuck-Profis wird den Dämpfer in der Branche ohne Zweifel spüren.

Neue Hiobsbotschaft

Am Dienstag kam die jüngste Hiobsbotschaft: Die Schweizer Uhrenexporte sind im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 10 Prozent eingebrochen – es ist dies der 20. Monat in Folge mit einem Rückgang.

Besonders betroffen ist der zweitgrösste Exportmarkt, die USA, mit einem Taucher von 26,2 Prozent im Vergleich zum Februar, wie die Zahlen des Verbands der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) zeigen. Auch der Schmuckbereich ist unter Druck.

René Kamm, Chef der Messebetreiberin MCH Group, sagte an der Medienkonferenz, dass die beiden vergangenen Jahre tatsächlich schwierig waren. «Aber die Branche zeigt hohe Leidenschaft und Widerstandskraft.»

François Thiébaud, Präsident der Schweizer Aussteller, relativierte den Rückgang, weil sich die Branche heute auf dem Niveau des Jahres 2011 befindet. «Und das war ein ausgesprochen starkes Jahr», sagte er.