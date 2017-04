An Ostern beginnt traditionell die Tourismussaison im Tessin. Und in der Branche herrscht Optimismus. Endlich mal wieder. Nach jahrelangem Abwärtstrend mit einer stetig sinkenden Anzahl von Logiernächten scheint die Talsohle in Hotellerie und Tourismus durchschritten. 2016 war das Jahr der Trendwende – mit einem Plus von 4,6 Prozent an Übernachtungen. Das Tessin profitierte dabei von der politischen Grosswetterlage, da Destinationen wie Südfrankreich, Türkei oder Ägypten gemieden werden. Selbst die Deutschen haben den Kanton als «ersten Süden» nach der Alpenkette wiederentdeckt.

Viele lassen das Auto jetzt stehen

Die Aufwärtsbewegung scheint sich 2017 fortzusetzen. Dabei spielt auch der Gotthard-Basistunnel eine Rolle. «Ich habe zahlreiche Gäste, die jetzt mit dem Zug kommen und das Auto zu Hause lassen», sagt Lorenzo Pianezzi, Direktor des Hotels Walter Au Lac und zugleich Präsident des Tessiner Hoteliervereins hotelleriesuisse Ticino. Der Buchungsstand für Ostern sei generell sehr gut. Sein Hotel am Seeufer von Lugano steht bahntechnisch günstig. Vom Bahnhof führt die Standseilbahn in Zentrum; danach sind es nur wenige Minuten zu Fuss durch die Fussgängerzone. «Etwas abgelegenere Hotels werden wohl Shuttles zum Bahnhof anbieten müssen», meint Pianezzi.