Wer neu Meier statt Messerli, Fritz statt Franz oder einfach Mueller und nicht mehr Müller heissen will, kann gemäss Artikel 30 im Zivilgesetzbuch einen Antrag an seinen Wohnkanton stellen. Dieser wird bewilligt, wenn «achtenswerte» Gründe vorliegen, d. h., jede einsichtige und nachvollziehbare Begründung reicht. Wobei das Gesuch nicht rechtswidrig, missbräuchlich oder sittenwidrig sein darf. Um eine Namensänderung zu erwirken, muss man das Gesuch schriftlich beim zuständigen Amt einreichen. Diesem sind allenfalls Nachweise beizulegen, welche die «achtenswerten» Gründe für die Namensänderung belegen. Das kann zum Beispiel eine ärztliche Bestätigung für den Leidensdruck sein oder auch Briefe, private Ausweise und Rechnungen.

Mit diesen Unterlagen lässt sich zum Beispiel aufzeigen, dass man den Namen bereits seit Jahren anders schreibt, oder auch, dass der Name von Behörden, Unternehmen oder von Bekannten immer und immer wieder falsch geschrieben wird. Ist das Gesuch von Anfang an aussichtslos, so nehmen die meisten Kantone mit dem Antragssteller Kontakt auf und empfehlen ihm, den Antrag von sich aus zurückzuziehen und somit allfällige Gebühren zu sparen. Denn egal ob positiv oder negativ, ein Entscheid kostet: Je nach Kanton und Aufwand der Behörde bis zu 1000 Franken. Der Entscheid trifft aber nicht etwa das Zivilstandsamt, sondern der Regierungsrat des Wohnkantons. Ist man mit dem Entscheid nicht einverstanden, kann man ihn juristisch anfechten. Zuerst vor dem kantonalen Verwaltungsgericht, danach vor Bundesgericht und ganz zum Schluss am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. (fvo)