A wie Aids

2015 erkrankten 538 Personen am HI-Virus

Das bedeutet eine Zunahme von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zuvor nahm die Zahl der Neuerkrankungen seit 2008 aber stetig ab, wie Aids-Hilfe Schweiz, die ebenfalls an der Studie beteiligt waren, feststellt. Ob 2015 also eine Trendwende darstellt oder nur ein Ausreisser ist, wird sich in den kommenden Jahren zeigen.

B wie Beziehung

13 Prozent der Befragen haben in ihrem Sexleben nie den Partner gewechselt

Und zwar sowohl bei den Frauen wie auch bei den Männern. Damit gehören sie zu einer klaren Minderheit. Am anderen Ende der Skala zeigt sich allerdings ein deutlicher Geschlechterunterschied: 23 Prozent der Männer hatte mit mindestens 20 Menschen Sex, bei den Frauen gehören nur 14 Prozent zu dieser Gruppe.

C wie Chlamydien

Geschlechtskrankheiten sind in der Schweiz wieder auf dem Vormarsch

Ein Grund dafür ist unter anderem die Häufigkeit wechselnder Sexualpartner, denn: Auch wenn die Safer Sex-Regeln eingehalten werden, lässt sich eine Ansteckung einiger Geschlechtskrankheiten (bzw. sexuell übertragbare Krankheiten, STI) nicht vollständig ausschliessen.