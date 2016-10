«In der Schweiz dürfen Menschen glauben was sie wollen, aber nicht tun was sie wollen», diese Keymessage wiederholt Pfister so lange, bis es hängen bleibt und man glauben möchte, dass Verbote nicht der Freiheit widersprechen. BDP-Fraktionschefin Rosmarie Quadranti beeilt sich dann jeweils zu erklären, dass Burka-Verbote reine Symbolpolitik sind.

Neben den Politikern ist das Volk in die «Arena» eingeladen. Immer wieder kommen Menschen aus dem Publikum zu Wort. Am meisten sticht Alexander Weibel heraus, der wohl am ehesten das sagt, was Schweizer denken, die tatsächlich noch gläubig sind: «Mehr christliche Werte wären wünschenswert in der Regierung», sagt Weibel, da sie dann seiner Meinung nach eher geprägt von Gerechtigkeit und Nächstenliebe wäre. «Und dann würde man», sagt Weibel mit Seitenblick zu Wobmann und Pfister «nicht die Entwicklungshilfe kürzen und Menschen in Not, die zu uns flüchten, helfen».