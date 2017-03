Der türkische Einzelhändler Mehmet Ötztürk will den niederländischen König Willem-Alexander verklagen: «Ich fühle mich als Türke beleidigt durch die Angriffe der Niederländer auf unsere beiden Minister, die in den Niederlanden nicht reden durften», sagte er gegenüber der staatlichen türkischen Presseagentur Anadolu. Ötztürk kündigte ferner an, dass er auch führende niederländische Politiker wie den niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte verklagen werde, weil diese mit ihren Massnahmen die Auftritte türkischer Minister in den Niederlanden verhinderten und ihn damit beleidigt hätten.

Die diplomatischen Spannungen zwischen Den Haag und Ankara sind am Wochenende eskaliert, weil die Niederlande zwei türkischen Ministern nicht gestatteten, in den Niederlanden Wahlkampf für das türkische Referendum vom 16. April zu machen. Die türkische Regierung kündigte an, dass sie die Niederlande vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg verklagen wolle, weil Den Haag nach Ansicht von Ankara diplomatisches Recht und internationale Verträge gebrochen habe. Die Haager Regierung hatte allerdings seit Tagen gesagt, dass die türkischen Minister zu Wahlkampfzwecken in den Niederlanden nicht willkommen sind und sie zu Hause bleiben sollen.

Ferner gab es von türkischer Seite Aufrufe, keine niederländischen Waren wie Tulpen oder Käse mehr zu kaufen. Ausserdem will Ankara alle diplomatischen Beziehungen zu den Niederlanden bis auf weiteres einfrieren und verbietet dem niederländischen Botschafter in Ankara, zurück in die Türkei zu kommen.

Der niederländische Premierminister Mark Rutte setzt dagegen auf Deeskalation. Er ist gesprächsbereit. Rutte hat seinen türkischen Amtskollegen Binali Yildirim zu einem Essen nach Den Haag eingeladen, um die angespannte Lage zwischen den beiden Ländern in aller Ruhe zu besprechen.

von Helmut Hetzel, Den Haag