Die Frauen sind in einem weit höheren Mass als die Männer im Rentenalter auf die AHV angewiesen. Deshalb ist für sie der AHV-Zuschlag deutlich besser als die Streichung des Koordinationsabzugs. Ausserdem sind 500 000 erwerbstätige Frauen nur in der AHV und nicht in einer Pensionskasse versichert. Das ist jetzt so, und das wird auch in Zukunft so sein, weil der Zugang zur Pensionskasse nur für diejenigen offen ist, welche mindestens 21 060 Franken pro Jahr bei einem Arbeitgeber verdienen. Zudem enthält das Modell des Ständerats beim Koordinationsabzug eine bessere Lösung für Frauen, welche Teilzeit arbeiten, weil dieser an den Beschäftigungsgrad angepasst wird.

Damit nicht die Frauen den Preis für die Rentenreform 2020 bezahlen müssen, muss auf deren besondere Bedürfnisse Rücksicht genommen werden. Die Kombination des AHV-Zuschlags von 70 Franken mit der Anpassung des Koordinationsabzugs für Teilzeiterwerbstätige ist eine gute und vertretbare Lösung für die Frauen. Von den diskutierten Ausgleichsmassnahmen wirkt nur der AHV-Zuschlag gerade bei derjenigen grossen Zahl an Frauen, die besonders auf die AHV angewiesen sind. Dies entspricht der Logik der gewerkschaftlichen Initiative «AHVplus».

ommt hinzu: Mit der Variante des Ständerats, und nur mit ihr, ist die AHV bis zum Jahr 2030 finanziell gesichert. Das ist für alle heutigen und zukünftigen Rentnerinnen und Rentner im Land von zentraler Bedeutung. Ich bin überzeugt, dass mit der Variante des Ständerates ein mehrheitsfähiger Weg aufgezeigt wird, der es ermöglicht, auch in Zukunft die soziale Sicherheit nicht auf Kosten der Frauen zu gestalten.

Kontra: Sebastian Frehner, SVP-Nationalrat: «Giesskannenausbau führt zu einer zusätzlichen Belastung»

Das Volk will sichere Renten auf dem heutigen Niveau, statt Experimente mit der AHV

Zwei Hauptziele nannte der Bundesrat für die Reform der Altersvorsorge: den Erhalt des heutigen Rentenniveaus und die finanzielle Absicherung beider Säulen. Leider haben der Ständerat und auch Bundesrat Berset von diesen Zielen Abstand genommen. Sie fordern nun einen AHV-Zuschlag ausschliesslich für Neurentner. Jetzige Rentner gehen nicht nur leer aus, sie finanzieren den Ausbau über die Erhöhung der Mehrwertsteuer sogar massiv mit. Von den 70 Franken profitieren zudem ausgerechnet auch Neurentner, die finanziell auf Rosen gebettet sind.