5 Wenn Adler Drohnen an den Boden geleiten

In Holland wird eine ganz spezielle Art der Drohnenabwehr getestet: Adler. Die Tiere werden in einer Halle in Den Haag von der Firma «Guard from Above» darauf trainiert, auf Befehl Drohnen anzugreifen und vom Himmel zu holen. Die niederländische Polizei sieht in der Methode einen grossen Vorteil: Die Drohne stürzt nicht wie bei anderen Abwehrmethoden einfach ab, sondern wird vom Adler mehr oder weniger sanft auf den Boden geleitet. Noch unklar ist, wie gross das Verletzungsrisiko für die Tiere dabei ist.

Dass selbst wilde Adler Drohnen angreifen, diese Erfahrung machte ein Österreicher. Seine Drohne wurde in der Luft von zwei Adlern attackiert und an den Boden gedrängt. Sie hielten die Drohne vermutlich für Futter. In der freien Wildbahn funktioniert es also schon mal.

6 Mit guten Drohnen gegen böse Drohnen

Böse Drohnen werden gefangen durch gute Drohnen. Auf diese Taktik setzt das Metropolitan Police Department in Tokio. Seit letztem Dezember gibt es eine Drohnen-Spezial-Einheit, ausgerüstet mit einer Kamera und einem zwei bis drei Meter langen Netz. Damit kann der Drohnen-Polizist andere Flugobjekte abfangen.