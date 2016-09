Ein Grossteil der angeblichen Asylsuchenden nehme kurz nach Ankunft in der Schweiz wieder reissaus, schreibt die SonntagsZeitung. In einzelnen Empfangs- und Verfahrenszentren (EVZ) des Bundes würden bis zu zu 90 Prozent untertauchen, wie es heisst. Dies zeigten interne Dokumente des Staatssekretariats für Migration (SEM).

Viele Bewerber ziehen ihr Asylgesuch wieder zurück. Im St. Galler EVZ Altstätten sei das jeder zweite, im Thurgauer EVZ sogar 80 bis 90 Prozent. Und in Bern kommen in den dortigen Unterkünften die Hälfte der zugewiesenen Asylsuchenden gar nie dort an.

Das SEM könne die Zahlen für die einzelnen EVZ nicht bestätigen, schreibt die Zeitung. Es räume jedoch ein, dass es in den letzten drei Monaten eine Häufung solcher Fälle gegeben habe. Das Staatssekretariat spreche von 20 bis 40 Prozent der Gesuchsteller.

Politiker orten Sicherheitsgefahr

Der Berner Justizdirektor Christoph Neuhaus bezeichnet die im Sommer gestiegene Zahl der Abtaucher als «höchst problematisch». Er gibt zu bedenken: «Wir können nicht sicher sein, dass sie wirklich weiterwandern und sich anderswo als Asylsuchende registrieren lassen.»

Man riskiere ein Heer von Illegalen, «die sich auf dem Schwarzmarkt, in der Prostitution oder in der Kriminalität durchschlägt». Neuhaus fordert die Asylsuchenden «endlich wirksam» zu kontrollieren und sie nicht abtauchen zu lassen.

Alarmiert ist auch SVP-Präsident Albert Rösti: «Es ist ein massives Sicherheitsrisiko, wenn die Asylbewerber einfach untertauchen.» Es gebe nur eine Lösung: «Die Grenze muss dichtgemacht werden!»