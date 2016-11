Stationen durch Europa

Bei der internationalen Feier wurde erstmals auch ein Camion präsentiert, der von Genf aus 67 Reformationsstädte in 19 Ländern ansteuern soll. Der Ausstellungslastwagen wird für die Dauer eines halben Jahres in ganz Europa unterwegs sein, was deutlich machen soll, dass die Reformation eine Weltbürgerin ist, wie der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands, Heinrich Bedford-Strohm sagte.

In der Schweiz wird der 28 Tonnen schwere Truck acht Städte besuchen. Nach Genf geht es weiter nach Lausanne (5./6. November), Neuenburg (8.9. November), Basel (11./12. November), Wildhaus (21./22. Dezember), Bern (3./4. Januar), Zürich (6./7. Januar) und schliesslich Chur (13.14. Januar).

36 Stunden lang macht der Truck jeweils Halt, um die lokale Geschichte der Reformation aufzuzeigen. Ziel ist Wittenberg, der Wirkungsort von Martin Luther, wo am 20. Mai 2017 die Weltausstellung "Reformation - Tore der Freiheit" beginnt. Sie dauert bis 10. September.

www.ref-500.ch