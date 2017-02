Und sogar bei Badran stand das Thema Gerechtigkeit bei dieser Vorlage nicht im Mittelpunkt – wohl nicht zu Unrecht.

Denn: Was das Stimmvolk letztendlich zur Ablehnung dieser Vorlage bewogen hatte, das ist auch jetzt, fünf Tage nach der Abstimmung nicht klar. Klar ist nur, dass es kein singulärer Faktor war. Und klar ist wohl auch, dass die Steuergerechtigkeit nicht ausschlaggebend war.



Moderator Projer brachte eine These ins Spiel, die man bis anhin nur selten gehört hatte: Die Köpfe der grossen Wirtschaftskonzerne tauchten in jüngster Zeit vor Abstimmungen regelmässig unter – überhaupt äussere sich kaum einer der CEOs zu wirtschaftspolitischen Fragen. Ohne diese Köpfe aber sei es schwierig, das Volk gerade bei so komplexen Vorlagen wie der USR III zu überzeugen. Zum Beweis lud der Moderator das Publikum zu einer heiteren Quiz-Runde. Erraten werden mussten die Namen dreier CEOs von grossen Schweizer Konzernen, zu gewinnen gab's drei Regenschirme mit SRF-Signet.

Dass nicht der lausige Preis verantwortlich war für die schwache Trefferquote, sondern die relative Unbekanntheit der präsentierten Gesichtern, bewiesen Grübel und Noser, die beide dem dritten Kopf keinen Namen zuweisen konnten – immerhin wussten sie, dass es sich dabei um den CEO von ABB handelte.

Sind Politik und Wirtschaft also in zwei verschiedenen Kugelbahnen unterwegs, wie Projer weismachen wollte? Die bürgerliche Seite sagte:

Ja, weil die Politik so viel reguliert hat (Noser).

Ja, weil internationale Unternehmen nun halt einmal internationale Köpfe anziehen (Konrad Graber, CVP-Ständerat).

Ja, weil die Politik nicht auf die Wirtschaft zukommt (Grübel).

Welche Wirtschaft will das Land?

Aber diese Arena wollte ja eigentlich mehr, als nur auflösen, wieso eine der wichtigsten Vorlagen dieser Legislatur trotz der geballten Kraft von Wirtschaft, Verbänden und Kantone an der Urne gescheitert war. Diese Arena war angetreten, eine der ganz grossen Fragen zu klären: Welche Wirtschaft will das Land? Etwa eine «Planwirtschaft», wie Moderator Projer etwas gar plump in Richtung Badran stichelte? Oder eben: Back to Ballenberg?

Mit der Frage verbunden war eine weitere Frage, nämlich: Worauf fusst eigentlich der Wohlstand der Schweiz?

Es folgte ein Exkurs in die Wirtschaftsgeschichte der Schweiz, der deutlich machte, dass alle bei allen Beteiligten unterschiedliche Inhalte auf dem Lehrplan gestanden hatten.

Die Diskussion mündete aber letztendlich nur in der Frage, ob nun die Politik, oder die Wirtschaft an erster Stelle kommen sollte – und in dieser ideologischen Grundsatzdebatte standen sich zwei unversöhnliche Positionen gegenüber.

It's the Mittelstand, stupid

Kurz vor Schluss der Sendung hob Badran dann zum zweiteindrücklichsten Votum dieses Abends an, es ging um die Lohnsteuerbelastung des Mittelstands: «Wenn man am Ende des Monats nichts mehr auf die Seite legen kann, dann stimmt etwas nicht mit unserem System, und zwar wirtschaftspolitisch, nicht nur hinsichtlich der Gerechtigkeit.»