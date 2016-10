«Natürlich, das ist laut Verfassung und Gesetz unsere Mission», antwortet Assad. «Wir müssen die Leute beschützen, wir müssen die Terroristen in Aleppo loswerden. Nur so können wir die Zivilisten beschützen: Wie sollen wir sie schützen, wenn sie [in Gebieten leben], die von Terroristen kontrolliert werden? Die sie töten und vollkommen im Griff haben? Sollen wir daneben sitzen und zusehen? Können wir so das syrische Volk schützen?»

Obwohl Assads Fragen rhetorisch sind, beantwortet der 51-Jährige sie dann noch selber: «Wir müssen die Terroristen angreifen! Das ist offensichtlich!»

SRF kämpfte monatelang um den Interview-Termin

Die „Nordwestschweiz“ hat Sandro Brotz telefonisch in Beirut erreicht, von wo aus er heute Nachmittag zurück in die Schweiz fliegt. „Die einzige Bedingung, die Assad für das Gespräch gestellt hat, war, dass es in voller Länge ausgestrahlt wird.“

Assad habe die Fragen vorgängig aber nicht sehen wollen und habe auch Nachfragen zugelassen. Wieso ausgerechnet das SRF als erstes deutschsprachiges Medium seit Monaten einen Interviewtermin beim syrischen Machthaber erhalten hat, kann sich Brotz nicht schlüssig erklären. „Es gab monatelange Verhandlungen mit dem Konsulat und dem syrischen Informationsministerium. Vielleicht hat es beim Entscheid eine Rolle gespielt, dass die Schweiz die Gastgeberin ist für die Syrien-Gespräche“, sagt Brotz. (phi/sas)

Mehr heute um 20.55 Uhr auf SRF 1 in der «Rundschau».