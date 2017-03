"Erdogan demütigt Schweizer Botschafter", titelte die Boulevardzeitung "Blick" am Montag auf ihrer Frontseite. Und mehrere Aussenpolitiker protestierten: "Diese Reaktion der Türkei ist nicht nur eine Demütigung für den Botschafter, es ist ein Witz", sagte der St. Galler SVP-Nationalrat Roland Rhino Büchel, der die Aussenpolitische Kommission der Grossen Kammer präsidiert. Der Zürcher FDP-Politiker Hans-Peter Portmann sprach von einer "unnötigen Überreaktion": "Zweimal antraben lassen ist zu viel."

Experten aber widersprechen: "Es ist in der Diplomatie durchaus üblich, Botschafter einzubestellen – so, wie das nun Walter Haffner in Ankara widerfahren ist", sagt Thomas Borer, der von 1996 bis 1999 die Task Force Schweiz – Zweiter Weltkrieg leitete und anschliessend bis 2002 als Botschafter in Deutschland tätig war.

"Von einer Demütigung kann keine Rede sein, auch wenn manche Medien und einige Aussenpolitiker dies weismachen möchten.“ Sie alle trügen so nur zu einer Eskalation des Disputes bei, kritisiert Borer. "Dabei sollte die Schweiz ruhig Blut bewahren. Sie tut gut daran, den Ball flach zu halten."

Am Wochenende demonstrierten mehrere tausend Gegner des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auf dem Bundesplatz in Bern. Seither sorgt ein Transparent für diplomatische Verstimmung, das Vertreter der Revolutionären Jugendgruppe Bern in die Höhe hielten: „Kill Erdogan – with his own weapons!“ (Tötet Erdogan – mit seinen eigenen Waffen) prangte darauf neben dem Konterfei des umstrittenen türkischen Machthabers.