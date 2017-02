Grund für die erneute Abschaltung am vergangenen Freitag war ein Problem mit der Abgasanlage im Maschinenhaus. Nach erfolgreicher Reparatur sei das Kraftwerk heute schrittweise hochgefahren worden, heisst es in einer Mitteilung. Seit Montag 17.10 Uhr ist das Kraftwerk wieder am Netz. (az)