Im Amt mässigten sich Blocher und Freysinger kaum. Stattdessen blieben sie im ständigen Wahlkampfmodus, der ihrer Partei bei Parlamentswahlen grossen Erfolg einbrachte und nach wie vor einbringt. Ein Beispiel: Wenige Monate vor seiner Abwahl inszenierte sich Blocher auf dem Zürcher Üetliberg in fast schon biblischer Manier als Retter des Landes, der «einen Rückfall in die zerstörerische Politik der Illusionen und des Realitätsverlusts», ja «in die Politik des Niedergangs» zu verhindern wisse – ein einmaliger Akt in der Schweiz, in der Bundesräte normalerweise darauf bedacht sind, sich nicht allzu sehr vor den Karren ihrer Partei spannen zu lassen.

Kritisches Rollenverständnis

Auch Freysinger leistete sich in den letzten vier Jahren immer wieder Auftritte, die nicht zu Amt und Würden seines Exekutivamts passten. So posierte er auf dem Roten Platz in Moskau mit einer militärischen Tapferkeitsauszeichnung aus dem Zweiten Weltkrieg, die längst dafür steht, dass jemand die russische Besatzungs- und Anschlusspolitik unterstützt; oder er vermischte seine Rollen, als er ein auf offizielles Briefpapier des Kantons Wallis gedrucktes Schreiben an den französischen Präsidenten François Hollande als «Sicherheitsminister», «vom Volk gewählter Minister», «Bürger» sowie «Vizepräsident der grössten Partei der Schweiz» (dass er Letzteres bis heute blieb, störte ohnehin viele Walliser) versandte.

Und so ist die Abwahl Blochers und jene Freysingers vergleichbar, auch wenn für die eine das Parlament und für die andere die Bevölkerung verantwortlich war: Beide stürzten auch über ihren Charakter. Sie verhielten sich im Amt nicht anders als vor ihrer Wahl.