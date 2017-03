Die Präsidentin hält fest, die Staatsanwaltschaft müsse die Kommission und den Grossen Rat nicht informieren, wenn sie bei Ermittlungsverfahren solche Methoden anwende. «Allerdings scheint mir der Betrag schon hoch, dazu ist wohl eine Erklärung nötig». Persönlich findet es Riniker in einem Fall wie Rupperswil, wo es um die Aufklärung eines mehrfachen Tötungsdeliktes geht, gerechtfertigt, solche technischen Mittel einzusetzen.

Guhl plant einen Vorstoss

Ähnlich sieht dies der Aargauer BDP-Nationalrat Bernhard Guhl, der Handyermittlungen per Antennensuchlauf kürzlich in einem Leserbrief verteidigt hatte. Nun sagt er: «Grundsätzlich dürfen Strafverfolgungsbehörden in einem solchen Fall keine Kosten scheuen, um das Verbrechen aufzuklären und den Täter zu finden.»

Dennoch scheinen ihm die Kosten von 800'000 Franken für die Antennensuchläufe im Fall Rupperswil sehr hoch. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass Telecomfirmen einen derart grossen Aufwand haben, dass sich dieser Betrag rechtfertigen liesse.» Guhl sagt, er sei dafür, dass die Unternehmen für ihre Kosten korrekt entschädigt würden. «Aber in diesem Fall dränge sich aus seiner Sicht eine Überprüfung der Gebührenverordnung auf. «Ich werde dieses Thema in der zuständigen Kommission einbringen oder mit einem Vorstoss aktiv werden.»