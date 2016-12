Dies sah auch die «Schweizer Illustrierte» (SI) so. Auf einer ganzen Seite erklärte die Zeitschrift ihren Lesern, wie dieses neue Glücksspiel funktioniert. Das klang dann so: «Der Teilnehmer hat in jedem Zahlenfeld, (…), nach Belieben sechs Zahlen anzukreuzen.» Und: «Alle Teilnehmer, die sechs, fünf, vier, oder drei dieser Glückszahlen im gleichen Feld richtig angekreuzt haben, sind gewinnberechtigt (…).» Dabei betonte die SI, wie ausgeklügelt das System der Schweizer Lotterie ist. «Natürlich wurde nicht einfach ein ausländisches Lotto-Spielsystem kopiert. Man liess vielmehr umfangreiche mathematische Berechnungen anstellen (...).»

Schon die erste Ziehung wurde im Fernsehen übertragen. Wer diese verpasste, konnte immer noch die Nummer 164 anrufen und erfahren, ob das Glück ihm hold war. Auch die SI gab im Hinblick auf die erste Ziehung einen Tipp ab: «Unsere Glückszahlen aus dem Kaffeesatz des neuen Jahres: 10, 13, 27, 33, 37, 40» und verpasste damit einen Gewinn klar. In die Glasbehälter vielen an jenem geschichtsträchtigen 10. Januar folgende Kugeln: 07, 08, 12, 17, 32, 40.

Statistik ist nicht alles, aber alles ist nichts – ohne oder mit Statistik

Wenn unser Gehirn etwas hasst, ist es der Zufall. Wenn unser Gehirn etwas liebt, ist es der Zufall. Was ist Zufall? Schwierige Frage. Zufall ist, wenn wir nicht wissen, was passiert oder warum etwas passiert ist. Das kann zwei Dinge bedeuten: Objektiv – das Ereignis an sich ist nicht determiniert, es gibt keine Ursachen dafür.