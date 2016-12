70 Millionen Franken – so viel war im Jackpot von Swisslos zu gewinnen. Ganze sechs Monate blieb dieser in 48 Ziehungen ungeknackt, bis schliesslich heute Samstag drei Glückspilze die sechs richtigen Zahlen plus die richtige Glückszahl tippten. Diese sieben Zahlen könnten ihr Leben komplett verändern. Doch was macht man überhaupt mit so viel Geld?

Vincenzo Pellicani, der als Automobilverkäufer bei Auto Kunz AG tätig ist, träumt von Ferraris: «Wenn ich im Lotto gewinne, würde ich mir je einen in verschiedenen Farben kaufen», sagt er gegenüber «Tele M1». Tatsächlich könnte er sich mit dem Lotto-Jackpot bei einem Preis von 200'000 Franken pro Stück ganze 350 verschiedene Ferrari-Modelle anschaffen.

Da es jedoch gleich drei Glückspilze geschafft haben, die richtigen Zahlen zu tippen, müssen sie sich den Betrag teilen. Dennoch dürfen sie sich über einen Gewinn von je 23'376'695,30 Franken freuen. Damit könnten sie sich immerhin noch fast 117 Ferraris leisten.