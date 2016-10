Zuallererst sollte eins ganz deutlich gemacht werden. Ein Check des eigenen Autos kann keinesfalls eine professionelle Überprüfung durch eine örtliche Fachwerkstatt ersetzen. Viele Autoteile können nur durch den Fachmann auf ihre korrekte Funktionsweise hin überprüft werden. Doch auch wenn eine professionelle Durchsicht des eigenen Kfz weiterhin unerlässlich bleibt, können Autobesitzer durch eine Überprüfung des eigenen Wagens viele kleinere Mängel finden und selbst beheben. Wartungskosten in Fachwerkstätten fallen so dann natürlich deutlich niedriger aus. Anstelle kleinere Autoteile durch Fachkräfte mit teilweise hohen Kosten austauschen zu lassen, können Autofahrer in vielen Fällen die benötigten neuen Teile günstig im Internet bei spezialisierten Online-Händlern beziehen. Anbieter wie ​www.autoteile-meile.ch ​bieten gerade für derartige Fälle ein besonders breites Spektrum an Autoteilen und Zubehör.

Aber was ist es jetzt das Autobesitzer an ihrem eigenen Fahrzeug problemlos überprüfen und bei Bedarf auch schnell selbst beheben können?

An allererster Stelle sind da sicher die Räder zu nennen. Generell achtet natürlich jeder Autofahrer darauf dass er die richtigen Reifen für die jeweilige Jahreszeit nutzt. Dass diese die erforderliche und gesetzlich vorgeschriebene Profiltiefe aufweisen ist eigentlich ebenso für jeden Besitzer eines Kfz eine absolute Selbstverständlichkeit.

Was aber oft bei Rädern übersehen wird sind die Felgen. Hier können Beschädigungen oft zu Unwucht im Reifen und somit zu einem verstärkten Abrieb an einigen Stellen führen. Um somit langfristige Schwierigkeiten zu vermeiden ist dann gegebenenfalls ein Felgentausch erforderlich. Auch hier gilt dass man bei verschiedenen Anbietern unter der vorhandenen Auswahl an Felgen Preise vergleichen sollte.

Neben den Reifen sind ebenfalls sämtliche Leuchten regelmäßig zu überprüfen. Hierbei werden von vielen Autofahrern in der Regel gerade die Leutchen überprüft die auch oft genutzt werden, also zum Beispiel Abblend-, Fern- und Bremslicht. Vergessen werden dabei allerdings oftmals weniger häufig genutzte Leuchten wie Nebelscheinwerfer und Standlicht. Diese sollten allerdings gerade wenn die Schlechtwetterperiode beginnt nochmals auf ihre Funktionsfähigkeit hin überprüft werden.

Ebenfalls empfehlenswert ist ein häufiger Check der Wischer bzw. Wischblätter. Gerade bei Regen können schlecht funktionierende Wischblätter zu einer extrem eingeschränkten Sicht und so zu einer zusätzlichen Gefährdung im Straßenverkehr führen. Da Werkstätten im Allgemeinen ihr Augenmerk bei einem Komplett-Check mehr auf technische Funktionen richten bleiben solche Mängel oft unbeachtet.

Ein weiteres Detail das bei Werkstätten in der Regel nicht überprüft wird sind zum Beispiel das Warndreieck, Sicherheitswesten, Wagenheber und Ersatzreifen. Das sind Sachen die bei Unfällen oder anderen besonderen Situationen von unschätzbarem Wert sind und als Standardausrüstung in keinem Fahrzeug fehlen dürfen. Aus diesem Grund sollten sie bei Auto-Checks ebenfalls immer auf Vollzähligkeit überprüft werden.

Batterien sind das Herz bei Fahrzeugen. Deswegen ist es von besonderer Wichtigkeit dass diese immer in einwandfreiem Zustand ist. Batterien die nur eine begrenzte Leistung Aufweisen führen zu einer geringeren Leistung bei der Beleuchtung und Schwierigkeiten beim Starten die Wagen. Auch hier ist es ratsam öfters mal nach dem Rechten zu sehen um später dann nicht mit vermeidbaren Problemen kämpfen zu müssen.

Eine regelmäßige Kontrolle des Öls ist auch etwas das bei einer Auto-überprüfung sicher nicht fehlen sollte. Prüfen Sie hierbei aber nicht nur den Ölstand sondern achten sie besonders auf den Zustand des Öls. Je dickflüssiger es ist, umso eher sollte es ausgetauscht werden.

Auch wenn bei einem privaten Auto-Check vorrangig die Teile geprüft werden sollten die man selbst schnell austauschen kann so ist es sich nicht verkehrt auch die funktionellen Teile des Wagens abzuchecken. Hierbei kann z.B. durch einfaches Bremsen die Bremsleistung überprüft werden. Sollte es dort gefühlsmäßig Abweichungen geben ist eine genauere Überprüfung durch deine Kfz-Fachwerkstatt sich nicht verkehrt.

Wenn Autofahrer Ihr Fahrzeug regelmäßig unter Beachtung der hier angeführten Tipps überprüfen lassen sich so nicht nur langfristig teure und unnötige Kosten vermeiden, es sichert zudem die Fahrsicherheit und erhöht die Langlebigkeit des eigenen Fahrzeugs.