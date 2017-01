Am Dienstagmorgen um 7.30 Uhr bot sich den Fahrgästen der S-Bahn-Linie 1 zwischen Herrenberg und Kirchheim ein seltsamer Anblick: Ein rotbraun getigerter Kater machte es sich auf einem Doppelsitz bequem und pendelte auf der Strecke offenbar mehrmals hin und her.

Auf den Kater aufmerksam gemacht, wurde auch der Tiernotdienst aktiv. Laut einem Bericht der «Esslinger Zeitung» wurde das kleine Raubtier an der Haltestelle Stadtmitte in Stuttgart in Empfang genommen. Mehrere Social-Media-User hätten ihn zuvor auf den buchstäblich verkaterten Schwarzfahrer hingewiesen.

Noch am selben Tag konnte herausgefunden werden, dass die Katze aus Herrenberg stammt. Nach einem kurzen Aufenthalt im Tierheim meldete sich am späteren Nachmittag der Besitzern des flüchtigen Vierbeiners.